“Big Brother”: Gonçalo Quinaz revela maior adversário na casa da Ericeira

Poucos dias depois de ter abandonado a “casa mais vigiada do país”, Gonçalo Quinaz partilhou com os seguidores o maior adversário dentro da mansão da Ericeira.

Gonçalo Quinaz desistiu do “Big Brother – Duplo Impacto” e, depois de várias especulações sobre o motivo – as saudades de Jéssica Nogueira ou a tensão com Joana -, o ex-futebolista vem, finalmente, anunciar, por que motivo desistiu do “reality show” da TVI.

“A maior riqueza de toda a minha vida. Quando me perguntaram ao longo de todo este tempo quem era o meu maior adversário dentro daquela casa eu sempre respondi: o meu maior adversário são as saudades dos meus filhos!”, referiu Gonçalo Quinaz no perfil de Instagram.

“Sou abençoado por Deus pelos maravilhosos filhos que tenho, obrigado aos meus ricos filhos por me fazerem sentir a cada dia o melhor pai do mundo!”, concluiu o ex-participante do “Big Brother – Duplo Impacto” que, mal saiu do programa, juntou-se a outro ex-concorrente, Pedro Soá.