“Big Brother”: Goucha diz que Rui Pedro “foi feio demais dentro da casa”

O apresentador condenou as atitudes do ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” e afirmou que este “foi feio demais dentro da casa da Ericeira”.

Depois de ter desistido, na quarta-feira, do “reality show” da TVI, Rui Pedro esteve, esta segunda-feira, no formato das manhãs do canal e foi criticado por Manuel Luís Goucha, que o apontou certos comportamentos do empresário e modelo.

Enquanto o ex-jogador criticava Pedro Crispim e Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, o apresentador esclareceu que os comentadores limitam-se a avaliar o comportamento como concorrente e que este “foi feio demais”.

“Eu poderia mencionar aqui inúmeras coisas que o Pedro Crispim e a Ana Martins disseram, são coisas feias demais…”, referiu Rui Pedro.

“Você foi feio demais dentro da casa Rui Pedro, as pessoas só estão a avaliar o seu comportamento como concorrente, cá fora não o conhecem, de certeza que cá fora é um homem diferente”, sublinhou Goucha.

Recorde-se que Rui Pedro desistiu do “reality show” depois de ser sancionado pelo “Big Brother” na sequência de palavras “duras e insultuosas” a Joana e após ter organizado uma estratégia para ser expulso ou nomeado, indo “contra os princípios do jogo”.