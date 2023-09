“Big Brother”: Há um “furacão”, um jogador “intempestivo” e uma “bruxinha”

Um “furacão”, um “jogador intempestivo” e uma participante “bruxinha” entraram também neste domingo no “Big Brother”.

Há mais concorrentes no “reality show” da TVI depois das primeiras quatro entradas: Catarina chegou ao “Big Brother” e já foi apelidada de Cristina Ferreira de “furacão”, tal a velocidade com que fala. Não consegue ver desarrumação ou sujidade por isso, mal entrou, começou a limpar o confessionário. “Estava aqui base de alguém na cadeira, mas já limpei”, referiu, em direto.

Francisco Monteiro, 28 anos, vem do Porto e é um treinador e jogador de padel, “bastante intempestivo”. Quer sair só “em dezembro” do “Big Brother”. “Posso estar forma de forma, mas vou manter a intensidade”, promete.

Da cidade Invicta chega, também, Fábio. Tem 27 anos e é barbeiro e modelo. “Trabalho com várias marcas”, assegurou neste domingo à noite. Assume-se um “menino da mamã” e uma pessoa “muito arrumada”.

Hugo tem um alojamento local e pratica skate e surf. Mora em Oeiras com os três cães. “Não gosto de pessoas arrogantes, quando sigo que não há ligação… fora”, referiu no vídeo de apresentação.

Mariana Pinto, 23 anos, vem do Marco de Canavezes. “Sou impulsiva e posso magoar as pessoas com a minha frontalidade”, contou no vídeo da TVI.

Francisco Vale, 24 anos, joga futebol amador e vem de Esposende. Não seguiu a Engenharia Informática, o curso original, mas o que quer mesmo é ser “treinador ou fisioterapeuta”. Garante que é “muito direto”.

Palmira, 25 anos, viajou da Suíça para a Venda do Pinheiro. “O meu pai biológico não me quis”, lamentou.

“Quando estou com fome fico nervosa e agressiva… estou a brincar”, partilhou durante a apresentação. Deita cartas e diz que é… “uma bruxinha”.