“Big Brother”: Hélder expulso da casa após saudações nazis

Hélder foi expulso da casa do “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI, depois de ter feito, em várias ocasiões, saudações nazis.

O concorrente foi expulso, esta quinta-feira, 28 de janeiro, do “reality show”. Em declarações à TVI, o participante admitiu que não estava à espera que a brincadeira tivesse esta proporção.

“Não estava a espera de nada. De todo. Quando acontece uma situação desta somos avisados. Como eu sou de tal forma brincalhão e já fiz tantas vezes este gesto, não fazia a mínima ideia que isto ia ter esta proporção. Juro pela minha família”, disse, à saída da mansão da Ericeira.

Esta sanção por parte da TVI acontece depois de Hélder ter feito a saudação utilizada pelo exército do ditador alemão Adolf Hitler mais do que uma vez. Mesmo com o aviso do colega Gonçalo Quinaz, o concorrente continuou com os gestos.

No programa “Extra”, desta quarta-feira, a TVI já tinha avisado de que iria punir Hélder pelas saudações.