“Big Brother”: Hélder faz saudações nazis quando se lembra o Holocausto

Hélder vai ser sancionado, esta quinta-feira, 28 de janeiro, após ter repetido várias vezes dentro do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) um gesto de saudação nazi. Ontem, foi dia de lembrar o Holocausto.

O concorrente fez uma primeira vez esta saudação utilizada pelo exército do ditador alemão Adolf Hitler quando estava no quarto com Gonçalo Quinaz e Helena Isabel, que já foi expulsa. Na altura, os dois concorrentes avisaram para que este parasse com a brincadeira.

“Baixa o braço, Hélder”, gritou Gonçalo Quinaz, enquanto Helena Isabel atirou: “Isso é péssimo!”

Agora, o participante voltou a fazer o mesmo gesto depois da apresentação da peça de “Romeu e Julieta”. Os colegas estavam todos sentados na sala quando Hélder começa a fazer a saudação. “Eu já te avisei duas vezes, não te aviso mais”, disse Gonçalo Quinaz, novamente.

No programa “Extra”, desta quarta-feira à noite, foi anunciado que a TVI vai punir Hélder depois destas ações. A sanção será conhecida esta quinta-feira.

Recorde-se que a saudação de Hélder surge no momento em que se assinala o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto.