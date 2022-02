“Big Brother”: Hélder e Rui Pedro abandonam a casa para votar

Os concorrentes do “Big Brother – Duplo Impacto” Hélder e Rui Pedro quiseram votar nas Eleições Presidenciais 2021 e a produção tratou de tudo para que isso acontecesse, tal como foi anunciado pela TVI.

Em dia de voto antecipado milhares de pessoas dirigiram-se às urnas para votar no candidato à Presidência da República. Dentro casa, Hélder e Rui Pedro manifestaram vontade de votar e a TVI tratou de tudo.

“Os concorrentes Hélder e Rui Pedro manifestaram a sua vontade em votarem nas Eleições Presidenciais. A produção do ‘BB’ assegurou todas as medidas de seguranca e os dois foram votar logo de manã com fatos anti-covid”, pode lêr-se na nota divulgada.

Sabe-se ainda que os dois jogadores do “reality show” foram votar às 7h30 da manhã a Mafra.

Lembre-se que, este domingo, 17 de janeiro, é dia de gala em direto apresentada pela dupla Teresa Guilherme e Cláudio Ramos. Estão nomeados e em risco de sair: Rui Pedro, Sandrina, Teresa e Noélia.