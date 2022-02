“Big Brother”: Helena expulsa pelos telespetadores da TVI

Helena foi, nesta madrugada, a concorrente expulsa pelos portugueses. Joana Diniz esteve em risco até ao fim, mas acabou por se manter na mansão da Ericeira.

Helena Isabel Patrício foi esta madrugada expulsa do “reality show” da TVI. A namorada – oficiosa – de Gonçalo Quinaz perdeu no confronto final com a amiga Joana Diniz.

Na votação, que, desta vez, foi pela positiva – ficou na mansão da Ericeira quem obteve mais votos -, Helena teve 13 por cento contra os 14 por cento de Joana Diniz.

Quem fica, pelo menos, mais uma semana na “casa mais vigiada do país” são os outros nomeados: Bruno, Hélder, Joana e Noélia.