“Big Brother”: Irmão de Bruno Savate reage a insultos de Joana

Daniel saiu em defesa do irmão Bruno Savate após este ter sido insultado por Joana Albuquerque no “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI).

Depois de a concorrente de Cascais ter apelidado Bruno Savate de “lixo humano”, na sequência de mais uma discussão entre o casal, Daniel não gostou do que ouviu e defendeu o irmão nas redes sociais.

“Lixo humano? É triste! Vergonha nacional! Seguimos fortes, Bruno. Sozinho!” pode ler-se na publicação que o irmão do concorrente do “reality show” fez, esta terça-feira, 9 de março, no perfil de Twitter.

A jovem de Cascais chamou Bruno Savate de “luxo humano” depois de o jogador ter dito que esta estava a fazer teatro dentro da casa da Ericeira.

“Não consigo mais, juro que não. Não consigo mais olhar para a cara dele, juro que não […]. Ele acabou de dizer que eu faço teatro […]. Filho da mãe! Eu tenho vergonha de ter estado com uma pessoa assim, um lixo humano”, disse.

Lembre-se que, nas últimas semanas, o casal tem tido diversas discussões.