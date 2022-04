“Big Brother”: Já é conhecida a primeira finalista do programa

O público ficou ontem a conhecer a primeira finalista do “Big Brother – A Revolução”: Zena garantiu a presença na final do “reality show” da TVI.

A duas semanas da grande final do “Big Brother – A Revolução” ficou este domingo a conhecer-se a primeira finalista: Zena garantiu a presença na “casa mais vigiada do país” até à grande final do próximo dia 31 de dezembro.

Foi o momento mais positivo da noite para a concorrente madeirense que viu, desolada, o namorado, André Abrantes, abandonar a mansão da Ericeira.

Zena conseguiu superar alguns desafios propostos pelo “Big Brother”, e, numa votação telefónica, foi a escolhida pelos telespetadores para estar já na final, com 56 por cento dos votos, contra os 44 por cento de Renato.

Jéssica Fernandes, Pedro e Renato são os nomeados nesta semana e um deles será expulso no próximo domingo, ficando os outros dois participantes apurados para a grande final do dia 31 de dezembro.