“Big Brother”: Jéssica Fernandes também regressa ao “reality show”

Jéssica Fernandes está de volta ao “Big Brother”. A fadista foi a segunda revelação na gala deste domingo, depois de se ficar a saber que Ana Catharina também ia entrar na mansão da Ericeira.

A gala deste domingo do “Big Brother” começou com o anúncio de uma concorrente e terminou com o de outra: Ana Catharina, ex-namorada de Diogo Cunha, já está no “bunker” para começar a jogar – e vai ter um(a) aliado(a) dentro da casa -, e Jéssica Fernandes também volta a participar no “reality show”, ficou a saber-se já depois da meia-noite.

“Quero conhecer toda gente de uma forma aberta sem deixar-me influenciar pelas opiniões que já existem cá fora, de quem é o favorito”, disse Jéssica Fernandes aos apresentadores Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.

Recorde-se que, no “Big Brother – A Revolução”, Jéssica Fernandes foi a jogo na companhia da mãe, Sandra.