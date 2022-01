“Big Brother”: Jéssica Fernandes sente que Renato se está a afastar: “Fico confusa”

Jéssica Fernandes sente que Renato se está a afastar dentro da casa do “Big Brother” (TVI). A fadista de Cascais não entende o porquê desta atitude do atleta de Penafiel.

Depois de ter recebido um pequeno-almoço especial preparado por Renato, a concorrente nota que o jovem, de 21 anos, se tem afastado cada vez mais. Esta atitude deixou a participante confusa.

“Não sei porque é que ele não fala comigo, não lhe fiz nada. Não o percebo. Tanto fala comigo como dá-lhe na telha. Fico confusa”, confessou Jéssica Fernandes enquanto desabafava com Carlos e Carina.

Apesar de, por vezes se mostrar longe da fadista, como a própria se queixa, Renato confessou numa conversa com André Abrantes que se via a subir ao altar com a concorrente.

O jovem do Norte admitiu que gostava de conhecer melhor Jéssica Fernandes fora da casa mais vigiada do país e que, por agora, a sua atitude vai continuar a ser a mesma.

