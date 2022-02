“Big Brother”: Jessica Fernandes sofreu “bullying”: “Pensei em suicídio”

Jessica Fernandes foi a escolhida pelo “Big Brother” para fazer este domingo a “Curva da Vida”. A jovem revelou que sofreu “bullying” na infância e pensou em matar-se.

Um depoimento marcante. Jessica Fernandes, concorrente do “Big Brother – A Revolução”, confessou-se na “Curva da Vida” e admitiu que sofreu de “bullying” na infância e que até pensou em suicidar-se.

“No quinto ano se calhar toda a gente sofreu de ‘bullying’. Diziam que era feia e que o cabelo era feio e entrei em depressão a acreditar no que as pessoas diziam”, começou por referir, para admitir: “Não queria os meus pais no quarto por saber que eles, coitados, tinham de ficar com uma filha como eu, que era horrível e feia!”

“Cheguei mesmo a pensar que gostava de me suicidar”, acrescentou Jessica Fernandes, que deixou o alerta: “É tão mau matar uma pessoa como fazer bullying, porque uma pessoa sente-se morta por dentro!”