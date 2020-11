“Big Brother”: Jessica “fura” confinamento e já não regressa à casa

A concorrente estava na repescagem para voltar à mansão da Ericeira, mas quebrou o isolamento para namorar com Rui Pedro. Resultado: já não reentra no “Big Brother – A Revolução”.

Mais uma repescagem falhada. Depois de Sandra ter invocado motivos familiares para não voltar à “casa mais vigiada do país”, agora é Jessica que está fora do jogo. A jovem ia entrar, mas “desconfinou” com Rui Pedro e foi afastada pela produção.

Desde o início que Jessica sabia que teria de estar em isolamento, mas admitiu ao “BB” que na quarta-feira à noite esteve em contato com Rui Pedro, quebrando por isso o isolamento obrigatório.

“A saúde dos concorrentes que estão dentro da casa está acima de qualquer coisa, e não resta outra solução, senão impedi-la de regressar à competição, pois é nosso dever, protegermo-nos e proteger o próximo”, informa a TVI.