“Big Brother”: Jéssica Galhofas foi expulsa e já se conhecem os cinco finalistas

A concorrente Jéssica Galhofas foi expulsa neste domingo do “Big Brother”. Cinco finalistas do “reality show” ficaram a ser conhecidos.

Mais uma gala, mais uma expulsão: a concorrente Jéssica Galhofas abandonou neste domingo a “casa mais vigiada do país”. A jovem teve 21 por cento dos votos e perdeu no confronto com André e Márcia.

Estes dois participantes juntam-se, assim, a Joana, Hugo e Francisco Monteiro na grande final do programa apresentado por Cristina Ferreira.

“Uma experiência incrível, cresci muito, foi um sonho. Cá fora, seja o que Deus quiser”, resumiu Jéssica Galhofas.