“Big Brother”: Jéssica Nogueira é a nova concorrente do “reality show”

Jéssica Nogueira, a ex-concorrente que participou no “Big Brother 2020” é a nova concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI.

A jogadora está de regresso ao “reality show”. Depois da entrada de Ana Catharina e Jéssica Fernandes, está prestes a juntar-se aos concorrentes do programa da TVI uma nova residente da casa da Ericeira, que irá entrar já esta quinta-feira, 18 de fevereiro, às 19 horas.

O anúncio foi feito já no final do “Diário” desta quarta-feira, 18 de fevereiro, por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme. Em conversa com os apresentadores do formato da TVI via Zoom, Jéssica Nogueira recordou a participação na edição.

“Fui muito feliz no ‘BB2020’, tive altos e baixos. Peço que não me mandem aviões porque a pressão era enorme na edição anterior”, afirmou a empresária. “Vou mostrar quem é a Jéssica, sem ser condicionada por ninguém”, acrescentou.

Jéssica Nogueira esteve num relacionamento amoroso com Pedro Alves durante o “Big Brother 2020”. O ex-casal separou-se meses depois do fim do “reality show”.