“Big Brother”: Joana admite que sente-se “muito bem” desde a saída de Rui Pedro

A concorrente do “Big Brother – A Revolução” admitiu que sente-se aliviada com a saída do empresário e modelo do formato da TVI.

Joana afirmou que sentiu-se vítima de “bullying” por parte de Rui Pedro e está “muito bem” desde que o ex-jogador abandonou o “reality show”.

“Sinto-me muito bem, muito bem, de ele não estar aqui. E não é pelas opiniões dele, porque ele tem direito às opiniões dele”, referiu a “beta de Cascais”, durante um jantar com Pedro e Carlos, os restantes nomeados.

A concorrente confessou ainda que está desagradada com o facto de os colegas defenderem o empresário e modelo apesar das atitudes que este teve para com ela.

Recorde-se que Rui Pedro desistiu do “reality show” depois de ser sancionado pelo “Big Brother” na sequência de palavras “duras e insultuosas” a Joana e após ter organizado uma estratégia para ser expulso ou nomeado, indo “contra os princípios do jogo”.