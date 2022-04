“Big Brother”: Joana assumiu o medo de que Rui Pedro a agredisse

Joana sublinhou a “pressão” devido às críticas de Rui Pedro e admitiu que receou que o jogador a agredisse dentro da casa da Ericeira.

A ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” falou sobre a experiencia de ter participado no “reality show”, esta sexta-feira, 11 de dezembro, e ainda destacou um dos momentos que mais a marcaram no jogo, a discussões com o manequim e empresário.

“Sempre que eu tinha de ir para uma divisão onde ele estava, tinha medo de ser agredida verbalmente, como aconteceu muitas vezes. Tive medo que ele me agredisse”, afirmou, em entrevista a Fátima Lopes no “A Tarde é Sua”.

“Não estava para estar dentro do programa com medo de uma pessoa, com medo de acordar, com medo de me cruzar com ele. Tinha receio da presença do Rui Pedro dentro da casa”, acrescentou.

Recorde-se que Rui Pedro desistiu do formato da TVI depois de ser sancionado pelo “Big Brother” na sequência de palavras “duras e insultuosas” a Joana e após ter organizado uma estratégia para ser expulso ou nomeado, indo “contra os princípios do jogo”.