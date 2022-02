“Big Brother”: Joana Diniz assume medo de que a filha sofra discriminação

Joana Diniz assumiu o medo de que a filha sofra discriminação, durante uma conversa com os restantes concorrentes do “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI.

A participante de Vila Franca de Xira entrou no “reality show” da estação de Queluz de Baixo, deixando cá fora a filha, Valentina, de apenas um ano. Quando estava a falar com os colegas, Joana Diniz revelou que tem medo que a pequena sofra de racismo.

“Sou uma mãe muito liberal no sentido em que gosto que a minha filha tenha contacto com a terra, com tudo”, começou por explicar a concorrente que estava cozinha com Joana, Sandrina e Sónia.

“Mas sou uma mãe muito protetora e eu sinto que não estou preparada para que discriminem a minha filha”, disse Joana Diniz.