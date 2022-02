“Big Brother”: Joana é salva pelos portugueses

A concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” Joana foi salva pelos portugueses, esta quarta-feira, 3 de fevereiro, evitando a expulsão na gala de domingo à noite.

Joana, de 21 anos, foi escolhida pelo público para permanecer no “reality show” da TVI durante mais uma semana, no mínimo, ao ser a mais votada – com 34 por cento -, nas nomeações contra Gonçalo Quinaz, Noélia, Pedro Fonseca e Sónia.

“Obrigada. Obrigada a toda a gente. A primeira vez”, afirmou a “beta” de Cascais, referindo que esta é a primeira ocasião que é salva.

Gonçalo Quinaz comentou a salvação da jogadora, realçando que já estava à espera. “Não, de forma alguma. Já tinha comentado que na minha opinião era a Joana a salva, tenho-a como uma concorrente forte”.

De recordar que Joana envolveu-se numa discussão com Sónia recentemente. A nortenha levantou-se do sofá para ir até junto da concorrente de Cascais para a mandar calar.

“Aqui demonstraste exatamente quem és. […] Então, vais-me bater?”, referiu Joana, que, posteriormente, chorou no confessionário, admitindo sentir-se insegura dentro da casa na Ericeira.