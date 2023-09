“Big Brother”: Joana, que estava nomeada, foi salva pelo público

Esta quinta-feira, Cristina Ferreira esteve na emissão do “Big Brother” e foi salva uma nomeada da expulsão: Joana foi a escolhida do público.

Na gala do “Big Brother” do último domingo, o novo grupo de nomeados da semana foi escolhido. Numa decisão dos concorrentes do programa, Dulce Pinto, Fábio Gonçalves, Joana Sobral, Palmira Rodrigues e Rogério Parrot acabaram por ser os nomeados.

Contudo, esta quinta-feira, 21 de setembro, Cristina Ferreira esteve na emissão do formato na qual foi salva uma das nomeadas: Joana Sobral, com apenas dois por cento dos votos, permanece na “casa mais vigiada do país”, por escolha do público.

De relembrar que o primeiro expulso da casa foi Rodrigo Escórcio, que abandonou o jogo no último domingo, com a maior percentagem de votos.