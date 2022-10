“Big Brother”: Joana Taful é a concorrente expulsa

Joana Taful foi a concorrente expulsa pelos portugueses na madrugada desta segunda-feira do “Big Brother”. Há três concorrentes que ficam mais uma semana.

Mais uma gala, mais uma expulsão: Joana Taful já abandonou a “casa mais vigiada do país” depois de ter sido expulsa pelos portugueses nesta segunda-feira de madrugada. A agora ex-participante reuniu 39 por cento dos votos, um pouco mais do que Frederica, com 37.

Mafalda obteve 24 por cento das preferências dos telespetadores e Miguel apenas 13 por cento, o que os leva a ficar, pelo menos, mais uma semana na mansão da Malveira.

Nesta noite a casa dividiu-se, pela primeira vez: de um lado um grupo formado por ex-concorrentes e do outro os participantes que entraram no último domingo, aos quais se juntaram Frederica e Miguel, por opção.