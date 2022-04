“Big Brother” lidera audiências na gala final

A TVI liderou as audiências durante o início do fim de semana. A gala final do “Big Brother – Duplo Impacto” foi o programa mais visto.

A última emissão do formato apresentado por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos liderou as audiências com, em média, 1 milhão espectadores e 250 mil espetadores.

Além da final do “Big Brother – Duplo Impacto”, destacam-se também os programas “Conta-me”, apresentado por Manuel Luís Goucha, e “Em Família”, com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

De recordar que Joana foi a vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto”. Bruno Savate, Noélia e Sofia ocuparam as restantes posições, respetivamente.