“Big Brother”: Liliana Henriques está infetada com covid-19 após ter estado em estúdio na gala

Liliana Henriques testou positivo à covid-19. A ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” anunciou que estava infetada depois de ter estado, este domingo, em estúdio na gala com Teresa Guilherme.

A empresária, de 22 anos, revelou, através das redes sociais, que contraiu o novo coronavirus e, por isso, vai ter de ficar em confinamento, tal como avançou o site dioguinho.pt.

Na mesma publicação, a ex-participante do “reality show” alertou também as pessoas que estiveram em contacto consigo nos últimos dias para fazerem o teste de deteção à covid-19, com urgência.

Liliana estava entre o lote de jogadores que já abandonaram a casa e que os telespetadores podem votar para voltar à mansão da Ericeira, conforme foi anunciado no passado domingo, na gala.

A TVI já anunciou que a ex-concorrente não vai entrar no jogo.

“Nos testes realizados para despistagem da covid-19, a Liliana testou positivo. Devido a este resultado, não poderá continuar em votação para voltar ao programa. A linha de telefone já se encontra bloqueada. Desejamos uma recuperação rápida!” pode ler-se.