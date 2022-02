“Big Brother”: Luís Borges arrasa Sandrina

Luís Borges arrasou o comportamento de Sandrina dentro do “Big Brother -Duplo Impacto” (TVI), considerando que a concorrente está longe de ser uma “coitadinha”.

O comentador oficial do “reality show” teceu diversas críticas ao jogo que Sandrina está a fazer dentro da casa da Ericeira, durante o programa “Extra”, de análise a tudo o que acontece dentro do “Big Brother”.

“Basta ver o ‘BB2020’ em que ela tinha conversas com a Sónia que não era de parvinha nenhuma. […] Não me venham com essas coisas de que ela é uma coitadinha, uma inocente porque não é. Isto é o jogo dela porque acha que os portugueses vão adorar ser assim”, disse.

O manequim foi mais longe e afirmou: “A Sandrina não é uma boa jogadora. Para isso, ficava em casa e dava o lugar a outra pessoa. […] Isto não é uma colonia de férias para ir ali receber o cachet, comer e dormir”, rematou.