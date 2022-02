“Big Brother”: Luís Borges diz que Teresa “é malcriada” e “agressiva nas palavras”

Luís Borges arrasou Teresa, afirmando que a concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” é “malcriada” e “agressiva nas palavras”.

O manequim estreou-se, esta segunda-feira, 11 de janeiro, na função de comentador oficial do “BB” no programa “Extra”. Durante a emissão, o modelo assumiu que não gosta da atitude da ex-cabeleireira no jogo, sublinhando que as suas atitudes são incorretas.

“A Teresa ontem deu-nos um tutorial do que uma mulher de 52 anos não deve fazer num jogo, que é ser malcriada. Acho que não temos que ir buscar coisas de um ‘reality show’ que aconteceu há sete anos”, afirmou, referindo-se ao confronto com Bernardina, na gala de domingo, 10 de janeiro.

“Hoje em dia estamos no século XXI e em 2021 e há coisas que não podemos admitir. Falta de educação, xenofobia, homofobia, não podemos aceitar” sublinhou Luís Borges no formato conduzido por Iva Domingues.

O manequim referiu ainda que Teresa podia ser uma jogadora em que as mulheres se revissem. “A Teresa, com 52 anos, acho que o papel dela não é correto. Podia ser uma boa jogadora, mas peca pela maneira como fala. É agressiva nas palavras. É agressiva para as pessoas. É grave o jogo dela e a maneira como se dirige aos colegas”, acrescentou.