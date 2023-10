“Big Brother”: mais uma expulsão e novos concorrentes entram na casa

Na gala deste domingo, mais um concorrente abandonou a casa do “Big Brother”. Contudo, novas caras entraram no jogo.

Na passada quinta-feira, um dos nomeados da semana foi salvo. Francisco Monteiro foi o escolhido pelo público e evitou a expulsão da gala de domingo. Na tabela de nomeações ficaram Márcia Soares, Palmira Rodrigues, Soraia Rodrigues e Zé Pedro Rocha.

Este domingo, 22 de outubro, conheceu-se a expulsa do jogo e que abandonou, por isso, a “casa mais vigiada do país”. A disputa foi entre Palmira Rodrigues e Soraia Rodrigues, perdendo a segunda, com a menor percentagem de votos.

Para a nova semana de votações ficaram nomeados Mariana Pinto, André Lopes, Márcia Soares e Palmira Rodrigues.

Novos concorrentes

A noite de gala não ficou apenas marcada pela expulsão da concorrente. Novas caras juntaram-se ao jogo. Três novos jogadores ingressaram na “casa mais vigiada do país”. Conheça-os:

Solicitadora por conta própria, casada há 22 anos e mãe de duas filhas, Sílvia Silva entrou no “Big Brother” pelo desafio. “A ideia de ir para o desconhecido fascina-me”, afirma.

Diogo Trancoso é solteiro, filho único e barbeiro. Ambiciona ter um negócio próprio e considera-se teimoso, mimado e vaidoso. A entrada no programa é “um sonho tornado realidade”.

Natural da Ucrânia, Anastasya Bondar veio para Portugal com três anos. Foi mãe solteira aos 17 anos e morou quatro anos no Dubai. Caracteriza-se como “direta, sincera e por vezes bruta”.

Contudo, as novidades não ficam por aqui. Apesar de já estarem dentro da casa, um dos novos concorrentes não irá permanecer no jogo. A escolha será do público, que deverá votar em quem quer ver dentro do “reality show” da TVI.