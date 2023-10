“Big Brother”: Mariana Pinto foi a concorrente salva da expulsão

Esta terça-feira, Cristina Ferreira esteve na emissão do “Big Brother” foi salvo um dos nomeados. Mariana Pinto foi a concorrente escolhida pelo público.

Na gala do “Big Brother” do último domingo, o novo grupo de nomeados da semana foi escolhido. Numa decisão dos concorrentes do programa, Zé Pedro Rocha, Catarina Esparteiro, Iasmim Lira, Márcia Soares e Mariana Pintos acabaram por ser os nomeados.

Contudo, esta terça-feira, 12 de outubro, Cristina Ferreira esteve na emissão do formato da TVI na qual um dos nomeados foi salvo: Mariana Pinto foi a escolhida do público e já não sai na expulsão de domingo.

De relembrar que, no último domingo, o participante Ossman Idrisse abandonou a “casa mais vigiada do país”. Com 59 por cento dos votos dos telespetadores, o concorrente perdeu contra Zé Pedro, que reuniu apenas 41 por cento.