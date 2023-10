“Big Brother”: Mariana Pinto foi expulsa da “casa mais vigiada do país”

Na gala deste domingo, Mariana Pinto foi a nomeada menos votada e, consequentemente, a concorrente que abandonou o “Big Brother”.

Na passada terça-feira, um dos nomeados da semana foi salvo. André Lopes foi o escolhido pelo público e evitou a expulsão da gala de domingo. Na tabela de nomeações ficaram Mariana Pinto, Márcia Soares e Palmira Rodrigues.

Este domingo, 29 de outubro, conheceu-se a expulsa do jogo e que abandonou, por isso, a “casa mais vigiada do país”. A disputa foi entre Palmira Rodrigues e Mariana Pinto, perdendo a segunda, com a menor percentagem de votos.

Para a nova semana de votações ficaram nomeados Márcia Soares, André Lopes, Zé Pedro Rocha e Anastasya Bondar.

Além da expulsão dos concorrentes do “Big Brother”, o público também teria que votar nos novos concorrentes, escolhendo um destes para sair do jogo. Entre Sílvia Silva, Diogo Trancoso e Anastasya Bondar, o participante masculino teve a menor percentagem de votos e, por isso, deixou também a “casa mais vigiada do país”.