“Big Brother”: Comentadores e apresentadora desfrutam de mariscada em direto

Os comentadores e a apresentadora do programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa dentro da casa do “Big Brother” (TVI), tiveram direito a um jantar de Natal, em direto.

Ana Garcia Martins, mais conhecido pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, Pedro Crispim, Marta Cardoso, Susana Ramos e Maria Botelho Moniz desfrutaram de uma mariscada de Natal durante a emissão desta quarta-feira, 23 de dezembro.

O momento gerou diversas gargalhadas entre os comentadores oficiais do “reality show” da estação de Queluz de Baixo. Além de marisco, o grupo teve ainda sangria para beber e alguns petiscos.

Segundo a TVI, o programa “Extra” é líder de audiências no seu horário. O formato televisivo é apresentado por Maria Botelho Moniz que, a partir de 2021, pode ser vista nas manhãs da estação privada, com Cláudio Ramos, no “Dois às 10”.