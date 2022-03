“Big Brother”: Marta Cardoso “tranquila” após ataque feroz a Teresa Guilherme

Depois de ter acusado a produção e Teresa Guilherme de falta de imparcialidade no “Big Brother – A Revolução”, Marta Cardoso garante que não foi sancionada pela TVI.

Uma “bomba” que não chegou a rebentar. Num dos últimos espaços de comentário ao “reality show” da TVI, Marta Cardoso referiu que “numa gala, a falta de imparcialidade é uma coisa que me custa muito” e que “o público merece respeito e, acima de tudo, os concorrentes merecem respeito”.

Um ataque feroz à produção e a Teresa Guilherme, apresentadora do “Big Brother – A Revolução” mas que, ao contrário do esperado, não teve, para já, consequências para a participante do primeiro “Big Brother”.

“Até ver, estou a preparar-me para daqui a pouco ir para a TVI fazer o meu trabalho. Ninguém me chamou à atenção de nada, não sei se irão fazer ou não, mas para já está tudo tranquilo, como sempre”, disse Marta Cardoso em entrevista à revista “TV 7 Dias”.