“Big Brother”: Marta Cardoso ataca organização do “reality show”

Marta Cardoso atacou, esta segunda-feira, a organização do “Big Brother” por não dar a oportunidade ao Pedro de se defender como aconteceu com os outros concorrentes.

A comentadora do programa “Extra”, de análise a tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do país, estava a falar sobre a expulsão de Carina e a forma como todos se defenderam, menos Pedro que não teve hipótese.

“Tenho de dizer que esta reação do Pedro – e isto sem estar a defendê-lo – vem a seguir a uma situação que, infelizmente, vou ter de falar aqui, porque não aconteceu só ontem, tem acontecido em várias galas e diretos, de forma injusta na minha opinião”, começou por afirmar.

“Ele foi confrontado com o que se passou durante a semana, mas depois tem de se dar a oportunidade de defenderem, a todos de igual forma”, prosseguiu, referindo que foi dada a oportunidade de falar a todos menos a Pedro.

Marta Cardoso admitiu que, como ex-concorrente, não pode pactuar com este tipo de tratamento imparcial. “Gostava de apelar a quem me ouve e correndo o risco de se calhar perder aqui o meu emprego com toda a minha gratidão que tenho. […] Têm de ser tratados de forma igual e justa”, concluiu.