“Big Brother”: Miguel Vicente foi o concorrente salvo pelo público

Esta quarta-feira, Cláudio Ramos esteve na emissão do “Big Brother” e foi salvo um dos nomeados. Miguel Vicente foi o concorrente escolhido pelo público.

Na gala do “Big Brother” do último domingo, o novo grupo de nomeados da semana foi escolhido. Numa decisão dos concorrentes do programa, Bruno Savate, Miguel Vicente, Jandira Dias, Jéssica Galhofas e Leandro acabaram por ser os nomeados.

Contudo, esta quinta-feira, 18 de janeiro, Cláudio Ramos esteve na emissão do formato da TVI na qual um dos nomeados foi salvo: Miguel Vicente foi o escolhido do público e já não sai na expulsão de domingo. Desta forma, Bruno Savate, Jandira Dias, Jéssica Galhofas e Leandro estão em risco.

De relembrar que no último domingo a gala foi marcada por uma dupla expulsão. Catarina Esparteiro e Fábio Gonçalves abandonaram a casa. Porém, o espaço não ficou “vazio” por muito tempo. Para se juntar a Jandira Dias, Jéssica Galhofas e Bruno Savate – os novos concorrentes da semana – Francisco Monteiro, que venceu a mais recente edição, entrou no jogo.