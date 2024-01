“Big Brother”: nova concorrente entra na casa e mais uma expulsão

Apenas 24 horas depois da sua entrada, Iasmin Lira abandonou o jogo. Contudo, uma nova concorrente entrou no “Big Brother”.

O “Big Brother” começou no passado domingo, 7 de janeiro, e desde o seu início as surpresas não param de acontecer. Esta terça-feira, a primeira expulsão ditou a saída de Pedro Soá, que estava nomeado com mais quatro colegas.

E esta quinta-feira mais uma concorrente abandonou a “casa mais vigiada do país”. No duelo entre Iasmin Lira, ex-concorrente do “Big Brother 2023”, e Jandira Dias, ex-concorrente de “O Triângulo”, a primeira foi a escolhida pelo público a sair do jogo.

Contudo, a casa rapidamente equilibrou. Jéssica Galhofas, ex-concorrente do “Big Brother 2023”, entrou no jogo.