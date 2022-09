“Big Brother”: Nuno Homem de Sá expulso

Nuno Homem de Sá é o primeiro concorrente expulso do “Big Brother”. Cátia Basílio fica mais uma semana na “casa mais vigiada do país”.

Os telespetadores decidiram que é o ator a abandonar o “reality show”, com 56 por cento dos votos. Por seu lado, Cátia Basílio esteve em dúvida até aos últimos momentos e reuniu 44 por cento das votações.

Nuno Homem de Sá não escondeu a surpresa por ser o primeiro concorrente a abandonar o jogo da TVI e começou por abraçar a namorada, Frederica, que se mostrou em lágrimas e inconsolável.

Recorde-se que o casal que, à semelhança dos outros concorrentes, jogou em dupla, tinha sido castigado pelo “Big Brother” nos últimos dias por se ter refugiado na casa de banho a conversar em código e com os microfones afastados, algo que vai contra as regras do programa.

Quando aos outros nomeados deste domingo, Frederica Lima, Miguel Vicente e Catarina Severiano foram também “salvos” pelo público e continuam, pelo menos, mais uma semana na mansão da Malveira.