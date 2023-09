“Big Brother”: o programa estreou e já há cinco nomeados

O “Big Brother” começou neste domingo à noite e, logo na estreia, já há cinco nomeados e em risco de sair do programa.

Acabou de começar, mas o “Big Brother” já tem cinco participantes perto da porta de saída: Rodrigo recebeu uma nomeação direta de Mariana, enquanto Zé Pedro, André, Vina e Márcia foram apontados pelos colegas.

Rogério chegou a estar nomeado, mas foi salvo pelo “joker” de Rodrigo. Francisco Monteiro também esteve em “perigo”, mas mantém-se na casa depois de ser salvo por Francisco Vale. Fábio vai ser o líder do jogo na primeira semana.

Nesta nova edição do reality show” da TVI ficou a saber-se, entretanto, que além da casa, existe ainda um anexo e uma esfera, com alguns concorrentes a trocarem de espaços. Depois de apresentarmos os primeiros participantes, fique a saber, também, quem entrou na mansão situada na Venda do Pinheiro.

OS RESTANTES CONCORRENTES

É descendente de uma família indígena e cresceu no mundo da moda: Iasmin Lira tem 23 anos e é brasileira. Ganhou dois concursos de moda em Portugal e pretende “seguir a vida artística”.

“Vou chamar a atenção não só pela beleza física, mas também pela parte interior”, garantiu. “Eu vou ganhar esse programa, venho de uma família de mulheres empoderadas”, disse a Cristina Ferreira, já no direto, esta filha de mãe brasileira e pai português.

André Lopes, 23 anos, de Odivelas, é personal trainer. Terminou recentemente um namoro de seis anos. “Faço desporto e estou em forma”, garantiu este “metrossexual”. “Ao espelho tem de estar tudo ‘au point’”, disse também no vídeo de apresentação.

Rogério Parrot tem 26 anos e é de Lisboa. Tirou o curso de rádio e de televisão. “O ‘Big Brother’ pode ser uma porta de entrada para este mundo”, referiu. “Choro bastante, não tenho vergonha disso”. “Vai ser uma experiência difícil, mas incrível”, considerou ainda.

Jéssica chega da Costa de Caparica. “Descobri que o companheiro da minha mãe não era o meu pai biológico”, contou. É “vaidosa” e não entrou no jogo apresentado por Cristina Ferreira “para perder”.

Rodrigo, 22 anos, viajou da Madeira. Pratica futebol desde os cinco anos. Quer candidatar-se a “inspetor da Polícia Judiciária”. Tem “mau feitio” e não gosta do “conceito de acordar de manhã”. É “competitivo e faz “tudo para ganhar”.

Márcia Soares vem do Luxemburgo e é filha de pais emigrantes. Trabalhou num campo de refugiados. “Sou uma concorrente ideal, sou boa a negociar, espero ter mais um desafio e quero muito ganhar, é o meu único objetivo”.

Zé Pedro Rocha, 28 anos, é natural de Viana do Castelo. Solteiro, jogou hóquei em patins. “Adoro viajar e ler pessoas, o comportamento humano, a leitura corporal”, afirmou.

Soraia Rodrigues vem de Lisboa e participou como atriz na série “Super Pai”. Tem duas filhas, chegou a acreditar num amor e numa cabana. “Sou extrovertida, mas posso por a mão na cintura e ‘matar’ uma pessoa com o olhar”, acrescentou.

Vina Ribeiro, 46 anos, é dos Açores e gerente de loja e maquilhadora profissional. Chegou a Lisboa aos 23 anos. Quer fazer “parte da solução e não do problema”. Tentou engravidar durante “12 anos” e passou por “dez tratamentos”. Aos 40 anos conseguiu, finalmente, “ser mãe”.

E terminou, assim, a primeira gala do “Big Brother”. Durante a semana a TVI exibe, diariamente, várias rubricas sobre a “casa mais vigiada do país”.