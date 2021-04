“Big Brother”: Pedro é salvo pelos portugueses

O concorrente do “Big Brother – A Revolução” foi salvo pelos portugueses, esta terça-feira, evitando a expulsão na gala de domingo à noite.

Pedro foi escolhido pelo público para permanecer no “reality show” da TVI durante mais uma semana, no mínimo, ao ser o menos votado – com apenas 16 por cento – nas nomeações contra Renato, Carina e Liliana.

“As pessoas estão a ver lá em casa”, disse Pedro. “Obrigada”, acrescentou, mostrando-se satisfeito.

Recorde-se que o jogador entrou na casa da Ericeira há pouco mais de uma semana.