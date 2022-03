“Big Brother”: Pedro foi o concorrente expulso pelos telespetadores

O concorrente Pedro foi na noite deste domingo expulso pelos telespetadores do “Big Brother – Duplo Impacto”, ao ser o menos votado pela positiva.

Os portugueses voltaram a votar pela positiva e decidiram expulsar o ilusionista e comissário de bordo na noite neste domingo.

Pedro ficou para o fim do programa em noite de disputa com Sónia e recebeu, apenas, 25 por cento de apoio dos telespetadores, contra os 75 por cento da concorrente do Porto.

Noélia e Gonçalo Quinaz foram os dois outros dois concorrentes salvos em noite de gala, mais uma vez apresentada por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.