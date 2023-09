“Big Brother”: polémica com novo concorrente na estreia do programa

Um dos concorrentes da nova edição do formato, Francisco Vale, estreou-se no Big Brother como protagonista da primeira polémica na gala. Fãs já pedem expulsão.

A noite deste domingo, 10, foi marcada pelo começo de mais uma temporada de “Big Brother”. E, sem demoras, um dos novos concorrentes já está envolvido em polémica.

Francisco Vale assim que entrou teve de tomar uma decisão imposta pelo “Big” e opinar sobre as primeiras impressões de duas colegas, Mariana e Palmira.

“Não tive uma boa primeira impressão do meu lado direito [Palmira] e do lado esquerdo [Mariana] tive. Fisicamente, como é óbvio… pronto, não é óbvio, não estou a chamar feio a ninguém”, disse o concorrente.

Nas redes sociais, os seguidores do formato e internautas criticaram as palavras do concorrente relativamente à forma como avaliou fisicamente as concorrentes. Muitos dos comentários feitos foram sobre a “expulsão imediata” que Francisco terá assim que ficar nomeado.