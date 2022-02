“Big Brother”: Quintino Aires afirma que Jéssica Antunes é falsa

Quintino Aires acusou Jéssica Antunes de ser uma pessoa falsa e de ter duas caras durante o jogo no “Big Brother – A Revolução”, da TVI.

O psicólogo esteve como comentador no “Extra”, de análise a tudo o que se passa no “reality show”, no qual falou sobre as acusações de Joana a Jéssica Antunes por esta não ser transparente.

“Não entrar em discussão é não ter alma, muito próximo da categoria dos psicopatas. A Jéssica A. é a verdadeira falsa”, começou por referir. “Ninguém é assim na realidade, só se é extremamente perigoso”, acrescentou.

O conhecido psicólogo foi mais longe e afirmou que dentro de Jéssica existe um “veneno grande”. “Se começa a babar, pode morder a língua e morre logo ali”, acrescentou Quintino Aires.

