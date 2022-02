“Big Brother”: Quintino Aires arrasa Carina: “Extremamente mal-educada”

Quintino Aires arrasou com Carina e saiu em defesa do Pedro, depois dos dois concorrentes terem discutido dentro do “Big Brother – A Revolução” (TVI).

O comentador do “reality show” esteve no programa “Última Hora” para falar sobre a discussão entre Carina e Pedro na cozinha, em que a jovem acabou por pontapear uma cadeira.

“Ela é extremamente mal-educada e é curioso ela acusá-lo a ele de ser mal-educado. Ela não aceita nada, implica com toda a gente”, começou por referir, explicando que Pedro opta por não ser falso como todos.

“Em vez de ser falso, como todos normalmente são, ele disse aquilo que pensava com tranquilidade, com muita maturidade. A cada dia que passa e quanto mais imagens vou vendo do Pedro, mais me fascina. Ele claramente é vitima de bullying desta gente toda”, prosseguiu.