“Big Brother”: Quintino Aires nega queixa à Proteção de Menores sobre Bernardina

O psicólogo Quintino Aires negou ter feito uma queixa à Proteção de Menores a propósito do filho da concorrente do “Big Brother” Bernardina.

Depois de a concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) ter recordado a queixa que foi feita à Proteção de Menores que fez com que quase perdesse o filho Kévim e ter revelado ainda que teria sido o comentador do “reality show” o autor da mesma, o também psicólogo esclareceu esta segunda-feira, 8 de fevereiro, a situação.

Quinto Aires explicou que a queixa foi feita antes de Bernardina ter entrado no formato da TVI “A Quinta – O Desafio” e de forma anónima, realçando que nunca faz queixas anónimas.

No entanto, o comentador do formato da TVI sublinhou que considera que Bernardina não terá maldade e apenas estará confusa.

Depois de Cláudio Ramos ter caracterizado a atitude como “nojenta”, o psicólogo discordou da opinião do apresentador. “Discordo do que ele disse”, afirmou, defendendo que em questão de dúvida a Proteção de Menores deve sempre ser avisada.

Bernardina recordou a situação na gala deste domingo, 7 de fevereiro, ao desenhar a curva da vida. “Foi feita uma queixa à Proteção de Menores de que tinha abandonado o meu filho”, recordou, explicando que ocorreu devido ao facto de ter entrado em “A Quinta – O Desafio” e deixado o bebé, Kévim, fruto da relação com o ex-companheiro Tiago.