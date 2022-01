“Big Brother”: Renato expulso e Jéssica F. em lágrimas

Renato foi o último concorrente expulso nesta edição do “Big Brother – A Revolução”. A saída do namorado na gala deste domingo deixou Jéssica F. em lágrimas.

Ficou decidido neste domingo o último expulso do programa conduzido por Teresa Guilherme. Numa luta muito renhida com Pedro, acabou por ser Renato a sair, o que deixou a namorada, Jéssica F., em lágrimas: Renato saiu da mansão da Ericeira com 48 por cento dos votos, contra os 52 por cento de Pedro.

Na despedida dos outros participantes, Renato abraçou Jéssica F. e a fadista não escondeu a emoção.