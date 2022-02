“Big Brother”: Revoltada, Jéssica F. atira garrafa de vidro e quase atinge Michel

Após uma discussão com Renato dentro do “Big Brother – A Revolução”, Jéssica Fernandes atirou violentamente com uma garrafa ao chão e Michel teve de desviar-se para não sair magoado.

O casal da mansão mais vigiada do país teve uma troca de palavras agressiva, rodeados por Carina, Carlos e Michel. A fadista virou costa ao ex-jogador de andebol que estava sentado na cadeira.

Subitamente, Jéssica Fernandes agarrou numa garrafa de vidro e atirou violentamente contra o chão na direção em que Renato estava sentado, na companhia de Michel. O concorrente de Vialonga acabou por se desviar rapidamente para não sair magoado.

No Twitter, os internautas atacaram a atitude da concorrente. “Gosto muito da Jessica F, mas tem de ser sancionada. Relativamente a outras coisas, sinceramente eu acho o Renato um controlador e tóxico, o desencadeamento da atitude dela vem do massacre que ele estava a fazer já há horas, ponto final”, escreveu um seguidor.

“A Jessica F. sobe 20 pontos na consideração, um dia a seguir desce 30. Ela tem que ser penalizada sim pelas quatro garrafas que atirou, se fosse um homem vocês já não passavam pano como estão a passar”, defendeu uma seguidora.

