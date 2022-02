“Big Brother”: Revoltado, Rui emociona-se após sentir-se injustiçado

Rui não aguentou a emoção depois do direto desta terça-feira do programa “Big Brother – a Revolução”. O concorrente de Oliveira do Hospital sentiu-se injustiçado.

Depois de terem sido mostradas imagens em que surge a conspirar com os restantes colegas da casa para nomear só as raparigas, Rui ficou em lágrimas porque não se conseguiu defender perante o “Big”.

“Fogo, falsos moralismos, depois não deixam um gajo defender-se. Fogo. Eu não fiz nenhum plano”, afirmou o participante, andando de um lado para o outro dentro da mansão da Ericeira. “Aliás, agora a regra agora vai ser nomear só homens. Já tinha percebido logo no domingo”, acrescentou.

Quando chegou ao jardim, numa conversa com Michel, Carlos e Joana, Rui garantiu que isto tudo não passa de uma “mentira construída”. “Ninguém falou em nomear ninguém, zero!” rematou Rui, visivelmente revoltado.

