“Big Brother”: Rui Pedro reage às acusações de Joana

Rui Pedro confessou estar incrédulo com as acusações feitas por Joana sobre as alegadas ameaças que levaram a GNR aos estúdios da TVI na Venda do Pinheiro.

O ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” e namorado de Jéssica Antunes esclareceu, no Instastories, ferramenta do Instagram, que as afirmações de Joana não passam de mentiras para ganhar “protagonismo barato”.

“Saí agora da gala e estou totalmente incrédulo com a mentira compulsiva da colega Joana. Realmente para pessoas sem escrúpulos vale tudo para ganharem protagonismo barato”; começou por escrever o ex-jogador do “BB”.

“Ameaçar alguém é crime público e se alguma vez tivesse essa atitude, que veemente condeno, teria de ser imediatamente detido. Por favor, não acreditem em notícias deploráveis e sem fundamento”, prosseguiu.

Antes da gala deste domingo, 13 de dezembro, Joana avisou, no perfil do Twitter, que não iria estar presente no estúdio: “Não vou comparecer na gala de hoje, muito obrigada a todos que estavam à minha espera, não vai ser possível.”

Recorde-se que Rui Pedro desistiu do formato da TVI depois de ser sancionado pelo “Big Brother” na sequência de palavras “duras e insultuosas” a Joana e após ter organizado uma estratégia para ser expulso ou nomeado, indo “contra os princípios do jogo”.