“Big Brother”: Rui Pedro foi o concorrente expulso pelos portugueses

Depois de, nos últimos dias, ter pedido aos portugueses para sair da “casa mais vigiada do país”, Rui Pedro foi expulso na noite deste domingo.

Rui Pedro foi o participante expulso na Gala deste domingo do “Big Brother – Duplo Impacto”. Depois de ter pedido para sair – e, durante a Gala, garantir, inclusivamente, que abandonava o formato mesmo que não fosse expulso -, o “rei sol”, como é conhecido, foi o mais votado pelos portugueses com 49 por cento dos votos.

Quem ficou a salvo, para já, foram as outras concorrente em risco: Teresa, Noélia e Sandrina.

Teresa Guilherme e Cláudio Ramos, os apresentadores do formato da TVI, anunciaram neste domingo a chegada de uma nova concorrente, a madeirense Érica, que já começou a mexer com o jogo ao eleger os protagonistas e as figuras que considerou serem secundárias.