“Big Brother”: Sandra desiste da repescagem por “motivos familiares”

A concorrente Sandra comunicou esta quarta-feira à TVI a desistência do processo de repescagem do “Big Brother – A Revolução”, por questões familiares.

Segundo um comunicado do quarto canal, a votação será encerrada e as ex-participantes Carina e Jéssica Antunes são as concorrentes que vão regressar à competição, para colmatar as saídas de André e Rui Pedro.

A TVI informa, ainda, que os telespectadores que desde o início da votação da repescagem ligaram para os números disponibilizados e referentes a cada concorrente, serão agora ressarcidos do valor que gastaram.

A verba em causa será creditada de acordo com a relação contratual ou de pré-pagamento que cada espectador tem com a sua operadora.