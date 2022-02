“Big Brother”: Sandra é expulsa da mansão e despede-se da filha em lágrimas

Sandra foi a concorrente expulsa na noite deste domingo do “Big Brother – A Revolução”. A agora ex-participante despediu-se em lágrimas da filha, Jéssica.

Mais uma Gala do “reality show” da TVI, mais uma expulsão: no duelo com Joana, Sandra teve 54 por cento dos votos dos telespetadores, contra 46 da adversária.

Antes de abandonar a casa “mais vigiada do país”, Sandra abraçou em lágrimas a sua filha e também concorrente, Jéssica, na Sala das Decisões.

“Vou-te estar a apoiar lá fora, foi o maior erro vir para aqui. Continua a ser como és”, desejou a Jéssica, sem conter o choro.