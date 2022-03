“Big Brother”: Sandrina é a concorrente expulsa pelos telespetadores

Sandrina foi a concorrente expulsa na noite deste domingo do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI). A alentejana foi a participante que teve menos apoio do público.

Mais um domingo, mais uma expulsão no “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI: Sandrina foi expulsa pelos portugueses ao reunir, apenas, 21 por cento dos votos.

Em lágrimas, a concorrente de Moura, no Alentejo, deixou a mansão na Ericeira, não sei antes gritar um sonoro “amo-te” para a amiga Sónia.

Gonçalo Quinaz, com 34 por cento dos votos e Noélia, com 45 ficam, pelo menos, mais uma semana no “reality show” da TVI.