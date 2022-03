“Big Brother”: Savate confronta Joana e critica atitude da concorrente

Bruno Savate confrontou Joana e criticou uma atitude da concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto”, referindo que não gosta que o tratem assim.

O casal do “reality show” da TVI desentendeu-se novamente na manhã desta sexta-feira, 12 de fevereiro, depois de a “beta” Cascais ter ficado irritada pelo nortenho ter proposto ao “Big” passarem uma noite juntos no “bunker”.

“Lá estávamos mais à vontade”, referiu Bruno, sendo, posteriormente, interrompido por Joana, que sublinhou que não gosta que este dê “a entender nada para fora”.

“Levas tudo demasiadamente a sério. Tinhas mil formas de reagir e aquela foi nojenta. Detesto isso em ti. Fazes aquela cara como fazes aos outros. […] Não é a minha onda, não é o meu tipo de mulher, não gosto que me tratem assim. Podes tratar-me de todas as maneiras, mas assim não gosto”, explicou o jogador.

No entanto, Joana terminou com o confronto ao abandonar o quarto do líder, onde ambos se encontravam.

“Vamos voltar à mesma conversa da semana passada, nem pensar. Só disse para não me envergonhares”, referiu a concorrente.

De recordar que Savate e Joana conheceram-se no “Big Brother – Duplo Impacto”, tendo começado uma relação neste “reality show”. A dupla ganhou a alcunha de “Savana”.